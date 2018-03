Naar het stembureau via stoel van creatief duo

21 maart – In Voorburg, Leidschendam en Stompwijk kan op 29 locaties worden gestemd. In het Corbulocollege was het bord STEMBUREAU geplaatst op een van de kunstwerken van de leerlingen Danny & Bryan uit 2A, een veelbelovend en getalenteerd duo. Rond 11.00 uur vroeg een van de stemgerechtigden of er al iets over de opkomst te zeggen was. ‘Dat is nog wat vroeg om er iets van te zeggen maar het loopt nu lekker door’, was het antwoord.