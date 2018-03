VVD op zoek naar informateur

23 maart – In een besloten vergadering hebben de zeven nieuwe fractievoorzitters van de politieke partijen besproken op welke wijze de programma- en collegevorming gaat plaatsvinden. De VVD neemt als grootste partij het initiatief bij het zoeken van een onafhankelijk, extern informateur. Hij of zij zal de raad begeleiden in het informatieproces. Het streven is op vrijdag 30 maart de beoogde informateur en zijn of haar opdracht bekend te maken. Op dinsdag 3 april neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Inmiddels is de definitieve uitslag van de verkiezing vandaag vastgesteld in de zitting van het Centraal Stembureau.

Uitslag per partij

Lijstnummer: partij (aantal stemmen, aantal zetels en % van de stemmen)

.1: GBLV/Gemeentebelangen (7.889 stemmen, 9 zetels en 23,7%)

.2: VVD (8.606 stemmen, 9 zetels en 25,8%)

.3: D66 (3.942 stemmen, 4 zetels en 11,9%)

.4: CDA (5.150 stemmen, 5 zetels en 15,5%)

.5: Partij van de Arbeid (3.084 stemmen, 3 zetels en 9,3%)

.6: GroenLinks (3.579 stemmen, 4 zetels en 10,7%)

.7: ChristenUnie – SGP (1.069 stemmen, 1 zetel en 3,2%)

Gekozen raadsleden per partij

1. GBLV/Gemeentebelangen

1.Klazenga, H.P. (2.856)

2.Bremer, B.B.M. (803)

3.Rozenberg, P.F. (725)

4.Duijvestijn-van Leusden, S.J (610)

5.Hooijmans, N.F.J. (352)

6.Steutel, W.F. (60)

7.Velu, M. (452)

8.Van Wijk, M. (164)

9.Hartsinck, M.J.R. (55)

2. VVD

1.Van Eekelen, A.J.W. (5.570)

2.Heil, O. (401)

3.Kortman-de Wit, L.C. (934)

4.Van Veller, P. (177)

5.Van der Wal, C.W.P.G. (94)

6.Brokke, J. (173)

7.Eleveld, B. (267)

8.Aris-van Neuren, H.I. (157)

9.Van den Heuvel, S.D. (105)

3. D66

1.De Ridder, A.J.M. (2.348)

2.Bos, C.A. (454)

3.Van Maldegem, J.J. (205)

4.Mathlouti, M. (201)

4. CDA

1.Bouw, J.J. (3.062)

2.Van Duffelen, R. (268)

3.Dupont, G.P.W. (334)

4.Van Rede, H.P.P. (196)

5.Duijn, F.L.M. (135)

5. P.v.d.A

1.Stemerdink, N. (2.243)

2.Paltansing, S.R. (361)

3.Streefkerk, J. (122)

6.GroenLinks

1.Kist, F.J. (1.731)

2.Van der Gronde, C.L.A.M. (806)

3.Reijnders – Van Weers, N.A. (288)

4.Van Rossum, J. (113)

7.ChristenUnie-SGP

1.Rouwendal, J.W. (495)