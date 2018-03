25 maart – Om een beetje inkijk te vermijden heeft de bewoner van dit huis aan de Van Horvettestraat een vlechtwerk van boomtakken opgericht dat de hele voortuin van links naar rechts omvat. Het geeft een natuurlijke aanblik en het idee erachter is dat zelfs takken dicht bij huis een herbestemming vinden in strak gevlochten vorm.

