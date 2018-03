Voorburger Bernard (73) wint 549.000 euro

26 maart – Onder toeziend oog van 49 juichende mede-Voorburgers is plaatsgenoot Bernard (73) gisteravond winnaar geworden van 549.000 euro in de ‘Postcode Loterij’. Hij wist 499 kandidaten weg te spelen en sleepte de dikke half miljoen in de wacht tijdens het zogeheten ‘Gouden Koffer Spel’.

De gepensioneerde econoom Bernard. ‘Ik had van te voren geen strategie bedacht, we zijn gewoon naar de studio gekomen. Toen ik het kofferspel mocht spelen, koos ik voor koffer 11 want ik ben op 11 juli geboren. 549.000 euro was voor mij een mooi moment om op de knop te drukken. Mijn vrouw en ik willen nog heel graag een keer een grote reis maken. Met dit bedrag kunnen we deze reis nog groter aanpakken; we gaan lekker op wereldreis!’. Bernard had met zijn prijs wel een beetje geluk want zijn tegenspeler Ruud beantwoordde een rekenvraag eerder, maar hij had de vraag verkeerd gelezen en gaf een fout antwoord. Hierdoor mocht Bernard alsnog verder spelen. Zijn achternaam is om begrijpelijke redenen ‘binnenkamers’ gehouden.