‘Little Castle’ in voortuin Huis de Werve

28 maart – Een speeltuin in de voortuin. Sinds kort is Huis De Werve in gebruik als compleet ingericht (internationaal) kinderdagverblijf en dat is te zien als je er langs rijdt op de Laan van Nieuw Oosteinde. Een houten huisje naast een glijbaan met verderop andere spelattributen om de tuin bij mooi weer optimaal te benutten voor de kinderen als ‘bewonertjes’ van hun eigen Little Castle. Zo noemt organisatie Zeinchildcare het dagverblijf binnen Kasteeltje de Werve, zoals Voorburgers het kennen. Op de achtergrond de woningen aan de Prins van Lignestraat.