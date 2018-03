29 maart – De komende maanden onderzoekt Mebin de aanwezigheid vleermuizen in en rond het stenen kantoorgebouw langs de Vliet. Omdat ook de gebouwen op de voormalige gemeentewerf, het Avalexterrein, het Total tankstation en het Damsigtkantoor in de toekomst worden gesloopt heeft de gemeente een extern bedrijf ook hier onderzoek naar vleermuizen en vogels te doen. Het onderzoek wordt zowel overdag als ’s nachts uitgevoerd en duurt tot oktober 2018. De medewerkers van het bedrijf (Van der Helm) hebben een brief van de gemeente waarin staat dat zij toestemming hebben. Intussen is Mebin begonnen met de sloop van de betoncentrale. Het stalen gedeelte van de fabriek en de twee grote silo’s lagen in een paar dagen plat. Al het staal is afgevoerd. Ook heeft Mebin de kraan veilig gesteld tegen inbraak en vandalisme. De stroomkabel is verwijderd en de trap is onbegaanbaar gemaakt. Het stenen kantoorgebouw wordt waarschijnlijk eind 2018 gesloopt.