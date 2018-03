Project Licht op de Sluis maakt kerk feeëriek

30 maart – Na een periode van ijskoud weer en een grote griepgolf konden in de tweede helft van maart weer flinke stappen worden gezet in de realisatie van het project Licht op de Sluis. Het plaatsen van lichtarmaturen rond de torenspits, op het dak en in de bestrating van de Petrus en Pauluskerk kon net voor de feestdagen worden afgerond. Daarmee is weer een iconisch gebouw rond de sluis verzekerd van een monumentale uitstraling in de donkere avonduren. En juist op het moment dat in kerken het hoogfeest van Pasen wordt gevierd, te beginnen vanmiddag met de Kruisweg. Michel Groen maakte deze fraaie foto met rechts in blauw de houtzaagmolen.