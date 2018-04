Vier odes aan de lente bij ArtiBrak

2 april – Vier kunstenaars brengen een ode aan de lente in een tentoonstelling bij galerie ArtiBrak (tot 23 april). Zo toont Xandra Lapperre enkele werken uit haar serie ‘bloemen’ met kenmerken als fris, vrolijk en spontaan. De rode draad in het driedimensionale werk van Glenn Priester is het waterlandschap zonder mensen en bewoning. De belangrijkste elementen zijn water, zee, licht, magnifieke wolkenluchten en (kunstmatig) land.

Ronddwalen en wegdromen is wat Jan Knoester wil bereiken bij de toeschouwer. Hij schildert in een eigen stijl met olieverf, hier weergegeven. De sculpturen van Hermien Buytendijk tenslotte verbeelden haar fantasie in keramiek. ‘Dromen en woordspelingen worden in driedimensionale vorm met de hand opgebouwd’, zegt ArtiBrak. ‘Ze zijn absurd en vol humor’.