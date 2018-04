Kraamkamer familie zwaan bijna klaar

6 april – Door de kou en vorst van de afgelopen maand moet er nog hard gewerkt worden aan het zwanennest langs het Veurselaantje. Vorig jaar om deze tijd werd er al moederlijk gebroed, maar mevrouw zwaan heeft nu pas haar riante positie ingenomen. Vader is nog druk bezig met het versterken van het fort. Takjes, blaadjes an alles wat dankzij zijn lange nek te grazen kan worden genomen wordt behendig in de snavel genomen en toegevoegd aan de rand van het nest. De taken zijn duidelijk verdeeld.