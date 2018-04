Ambtelijke heggen en hekken bedreigen Sluis

7/8 april – Het kwik schoot gisteren omhoog en daarmee meteen ook het aantal mensen dat zich rond de Sluis nestelde. Hoe kan het anders met bijna 20 graden. Dit weekeinde wordt door de horeca-ondernemers dan ook gezien als het jaarlijkse begin van het terrasseizoen. Domper op de vreugde is dat de provincie, samen met de gemeente, weer heggen en hekken wil gaan plaatsen op de kades. Het zou de veiligheid ten goede komen. ‘Lariekoek’, zegt ijs-ondernemer Kees de Jeu die een handtekeningenactie begonnen is tegen de ambtelijke hokjesgeest die de verzorgingsstaat in stand houdt. ‘De overheid heeft daar wel weer een paar honderdduizend euro voor over. Het is weggegooid geld en het berokkent de ondernemers met terrassen grote schade’.

Zes jaar geleden toen VVD-wethouder Marcel Houtzager veel eer kreeg voor zijn jarenlange bijdrage aan de succesvolle revitalisering van het Sluisgebied, werden die heggen juist verwijderd omdat daarmee de kwaliteitsbeleving gediend is. De bedoeling was namelijk dat je vanaf de terrassen alle bewegingen van het waterverkeer goed kon volgen. Een gratis attractie die je overal in Nederland langs het water ziet. En inderdaad de Sluis kwam tot bloei. Niets meer aan veranderen, zou je zeggen, maar daar denken de provincie en gemeente ineens anders over, want ‘heggen en hekken bieden meer veiligheid’.

Lachwekkende angsthazerij vinden ondernemers het overheidsargument van veiligheid. ‘Overal waar water is kunnen mensen erin vallen’, hoor je zeggen. ‘Ook in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar denk je nu echt dat de provincie Noord Holland en de gemeente Amsterdam gaan besluiten om langs alle grachten hekken en heggen te plaatsen? Nooit! Laten we dus ophouden met die flauwekul hier. De gemeente Leidschendam-Voorburg zou het juist meer moeten opnemen voor haar ondernemers en minder voor collega-ambtenaren van de provincie die hun zin willen doordrijven’. Een kans voor het nieuwe college met de VVD voorop.

Liever geen heggen en hekken, maar wat dan wel als de bezorgde overheid zo nodig vindt dat het bij de Sluis met de drenkelingen de spuigaten uitloopt en het hier veel veiliger moet? We helpen een handje. Als je al vindt dat de veiligheid in het geding is, zou je bijvoorbeeld een batterij aan reddingsgordels langs de kades kunnen hangen die toegeworpen worden mocht iemand te water mocht raken. ‘Mocht’, want geen onderzoek die het tegendeel aantoont. Misschien nog beter en stukken vriendelijker is het langs de kadekant aanbrengen van een serie zwembadtrapjes waarlangs iemand rustig uit het water kan klimmen om vervolgens door iedereen op het terras als held onthaald te worden. Wordt vervolgd dit Leidschendamse heggen- en hekkendrama!