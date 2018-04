Movenpick laat leeg gebouw achter

10 april – De locatie ziet er nog enigszins vertrouwd uit maar nu is het niet meer dan een leeg gebouw aan het Stationsplein, tot vorige maand nog hotel Møvenpick waarvan veel van de gasten een rondje maakten door historisch Voorburg. Afgelopen zomer werd de sluiting van dit Møvenpick-hotel al aangekondigd vanwege een dalende bezettingsgraad. Voor de hotel-organisatie moet buurstad Den Haag daar verandering in gaan brengen met de verhuizing naar een nieuwe vestiging vlak bij paleis Noordeinde. En wat te doen met het lege gebouw in Voorburg? Er is sprake van dat een andere hotelketen daar het oog op heeft laten vallen.