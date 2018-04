Amateur tuinders eren hun naamgever

12 april – Vorig jaar verhuisde de Amateur Tuinvereniging Nicolaas Beetslaan (ATV) naar een locatie in park ’t Loo langs de Spinozalaan. De dames en heren tuinders zijn daar al aardig gewend en nu het buitenseizoen weer begint is het ook tijd om een beetje aan de weg te timmeren. Vanaf de Bruijnings Ingenhoeslaan is bij het tuincomplex een spandoek gehangen met als logo een beeltenis van theoloog en predikant Nicolaas Beets. die ook proza, po√ęzie en preken schreef. Zijn bekendste werk is de Camera Obscura dat Beets onder het pseudoniem Hildebrand schreef. Het bestuur van de ATV wil met het doek niet alleen de befaamde naamgever van de vereniging alle eer aan doen maar vooral hun jarenlange aanwezigheid langs het spoor aan de Nicolaas Beetslaan niet verloochenen.