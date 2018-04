Torso of schildpad in park Vreugd en Rust?

13 april – Beelden als objecten die park Vreugd en Rust verlevendigen. Onze correspondent Willem Hasekamp maakte deze foto en schreef er het volgende bij. ‘De gemeente heeft een aantal beelden in Park Vreugd en Rust neergezet. Het betreft een beeld uit de Herenstraat en een viertal beelden uit de opslag. Een van de beelden is geplaatst ongeveer op de plek waar tot voor enkele jaren het beeld vader en zoon Huygens stond. Wanneer je dit beeld bekijkt dan kan je er verschillende namen aan geven. Het kan zijn een torso van een liggende vrouw maar gezien vanaf de zijkant lijkt het meer op een schildpad. Het is te hopen dat er nog meer beelden worden neergezet in park Vreugd en Rust waardoor het een echte beeldentuin wordt’. Ver op de achtergrond in deze foto is het toegangshek aan de Parkweg te zien.