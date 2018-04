Afzien en behelpen rond de Rembrandtlaan

16 april – Er gingen al enkele straten voor bij de operatie ‘Nieuwe Riolering’. Nu is het de beurt aan de Rembrandtlaan (aan de kant van de Parkweg) die sinds vorige week voor zeker twee maanden is afgesloten. Alles wat even in de weg ligt om te kunnen gaan graven wordt al eerste afgevoerd nadat de freesmachine zich al meester maakte van het asfalt. We zien o.a. stoepranden en boomstronken ‘klaar liggen voor vertrek’. Voor bewoners en winkeliers op en rond de Rembrandtlaan wordt het een periode van afzien en behelpen.