Vervolg groene subsidie afhankelijk nieuwe Raad

18 april – In de eerste maanden van dit jaar hebben circa 350 inwoners bij de gemeente voor 200.000 euro subsidie aangevraagd voor zonnepanelen, vormen van isolatie, groene daken maar ook voor elektrisch koken met inductie. Nu is de subsidiepot leeg. Bijna de helft van de aanvragers heeft extra korting ontvangen dankzij de zogenaamde burenbonus. Een groot deel van die 2 ton is al toegekend of uitgekeerd. Het is (voorlopig) niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor onder andere een groen dak, zonnepanelen of een isolatiemaatregel. Of de gemeente daarvoor nieuw budget openstelt, is afhankelijk van hoe het nieuwe college en gemeenteraad dat zien.