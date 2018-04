Verwarring Voorburg-West over Amsterdamse codes

20 april – ‘Is er alles aan gedaan om de brievenbus bij Nieuw Heeswijk te behouden staat er vervolgens eentje met raadselachtige postcodes’, mailt ons Margreet Pinkse. Inderdaad vreemd en vooral goed opgemerkt. Er is dan ook verwarring onder de mensen die hier aan het Westeinde hun brief posten naar andere bestemmingen want vanuit deze brievenbus zullen zeker niet honderden brieven per dag naar de postcodes 1000 t/m 2199 gaan. Ontrafeling van het mysterie is dan ook op zijn plaats. Het moet ergens in de magazijnen van Post.nl fout zijn gegaan. Daar is deze postbus op transport naar Voorburg gegaan terwijl die ergens in Amsterdam had moeten staan want de postcodes slaan op een aantal gebieden in de hoofdstad en omgeving. Nu staat er ergens in Amsterdam vast en zeker een brievenbus die ooit in Voorburg heeft gestaan met voor Amsterdammers vreemd postcodes die beginnen met 2200. Nog meer vreemds aan deze bus? Als je goed kijkt zie je op de halve postzegel rechts in het vakje, Nederland 2014. Dit moet wel een heel oude brievenbus zijn die in Voorburg terecht is gekomen.