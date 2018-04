Erfgoeddag begon met een steelpannetje water

21 april – Erfgoeddag 2018 begon rond het middaguur met het in werking stellen van de waterpomp in de Herenstraat als inmiddels iconisch gegeven in historisch Voorburg langs de Vliet. Stichting ‘Mooi Voorburg’ geeft daar al bijna 60 jaar inhoud aan. Volgend jaar viert de stichting haar twaalfde lustrum en het bestuur bereidt een programma voor waarover later meer. Burgemeester Klaas Tigelaar ving het water uit de pomp behendig op in een steelpannetje terwijl bestuurslid Frits Koppe zwengelend voor de toevoer zorgde. Overal in de gemeente zijn activiteiten georganiseerd. En met dit uitnodigende weer wordt grote deelname verwacht.