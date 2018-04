Capriolen en trapezewerk voor nageslacht

22 april – In het ooievaarsnest bij molen De Vlieger zijn ook al lenteachtige taferelen gespot, maar dit echtpaar koos voor een schoorsteen in Park Veursehout (IJsvogellaan) om met uitgekiende capriolen de kans op nieuw kroost veilig te stellen. Een beetje trapezewerk wordt het daar zo hoog op het dak. Het wordt trouwens wel opschieten wil dit ooievaarspaar in mei kunnen beschikken over een vol nest. Omwonenden volgen de ontwikkelingen van nabij.