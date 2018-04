Circusartiesten en sporters figureren als kunst

25 april – ‘Beelden in beweging’ heet de tentoonstelling bij ArtiBrak die zaterdag wordt geopend en een maand duurt. Vier kunstenaars laten hun werk zien vol in beweging. Guido Sprenkels, die in vormgeving altijd speelt met de anatomie, Kiek Haket wiens olieverfschilderijen gaan over kwetsbaarheid van de mens, Philip Vencken die kleurrijk landschappen van diverse landen schildert en Petra Overbeek Bloem. Zij begon ooit met kalligrafie en Japans/Chinees penseelschilderen. Dat is terug te zien in haar zwart-wittekeningen, die ze soms combineert met werken op de iPad. Ze houdt van het tekenen van beweging. Bij ArtiBrak exposeert ze haar tekeningen circus en sport gerelateerd. De tentoonstelling wordt om 15.00 uur officieel geopend door Peter van der Ploeg, directeur Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck. Adres ArtiBrak: Herenstraat 44.