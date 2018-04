Grofvuil vanaf 1 juli uit Voorburg naar Rijswijk

26 april – Het afvaldepot van Avalex aan de Nieuwe Havenstraat (foto) gaat per 1 juli dicht om plaats te maken voor woningbouw. Inwoners van Voorburg en Leidschendam moeten hun afval voortaan naar de ‘milieustraat’ achterin Rijswijk brengen. Over de A4 is dat een autorit van 9 kilometer met een verwachte (enkele) reistijd van minimaal een kwartier. Dat is de afstand tussen de Nieuwe Havenstraat in Voorburg en het brengstation aan de Laan van ’s Gravenmade in de buurgemeente. Door deze verhuizing sluiten Avalex en de gemeente niet uit dat er ‘enerzijds veel meer gebeld gaat worden om grofvuil te gaan laten ophalen, anderzijds dat er illegale dump gaat plaatsvinden’, aldus Avalex die verwacht hierdoor 20% meer man- en auto-uren kwijt te zijn. De gemeente bereidt zich met handhaving voor op illegale dump. Om al het grofvuil uit onze gemeente in Rijswijk kwijt te kunnen moet het brengstation daar ingrijpend worden aangepast. De ontmanteling van het Voorburgse afvaldepot kost circa 70.000 euro.