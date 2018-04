Oudste deelnemer vrijmarkt met minste klandizie

27 april – In de drukste straten van Voorburg werden door honderden kinderen en hun ouders vandaag goede zaken gedaan. Alles wat maar even weg kon ging ‘voor een prikkie’ van hand tot hand. Het werd voor velen een Koningsdag met zaken doen in klein goed. De oudste deelnemer aan deze jaarlijkse vrijmarktdag was zonder twijfel Jacobus Leenheer die zijn kraam had uitgestald langs het fietspad van de Schipholboog tussen Essesteyn en Den Haag. De 88-jarige beroeps oud-marinier had het rijk alleen en stond er als enige, vooral om in beeld te komen van passerende fietsers. Het aantal klanten dat Leenheer had bleef beperkt tot de welbekende vingers op een hand. Maar waarom daar in hemelsnaam, zo afgelegen en volledig uit het zicht van de echte koopjesjagers op Koningsdag? Leenheer beschikt op die locatie al tientallen jaren over een stevige tuin langs het spoor. Tussen het hijsen van de vlag en het kweken van radijs, tomaten en rabarber door is voor hem de tijd aangebroken om veel van zijn eigen verzamelingen van de hand te doen. Volgend jaar wil hij een poging doen ergens in de buurt van de Herenstraat een plekje te bemachtigen en de zaak groots aan te pakken.