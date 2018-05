Onleesbare bestemmingen op haltebordjes

30 april – Bij bushaltes staan van oudsher bordjes met daarop gegevens over de lijndienst, de halteplaats en hoe de route loopt. Altijd een welkome en nuttige bron van informatie, zo zal iedereen beamen. Nou ja altijd, als we dit bordje zien wordt het op z’n minst bijna altijd. Wind, regen en (fijn)stof hebben zo hun invloed op de haltepalen. Dat gebeurt nu eenmaal maar kennelijk ontbreekt het ergens in de planning van de OV-organisatie dat de bordjes eens in de zoveel tijd een verhelderende beurt behoeven. Of in elk geval op het nalopen ervan. Een kritische lezer vroeg ons of we hier eens aandacht wilden besteden. Met dank hierbij. De foto is gemaakt bij de Oude Kerk aan de Parkweg.