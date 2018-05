Straaltje water niet genoeg tegen sloopstof

1 mei – Dwarrelend sloopstof bij het CBS-gebouw met misschien wel asbestdeeltjes. Toen dat bekend en afdeling handhaving kwam kijken haastte de aannemer zich om al het opwaaiende stof te besproeien met water. Dat wilde nieuwsfotograaf Ap de Heus wel eens zien en was stomverbaasd. ‘Ze gebruiken slechts een straaltje water’, zegt hij. ‘Dit schiet niet op. Een waaier van water is waar de omwonenden op wachten. Zo’n groot gebouw slopen met een soort tuinwaterslang is echt onvoldoende. Nu blijft veel stof onbesproeid’.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink