Primeurs bij feest iconen van Voorburgse grond

2 mei – Het kan echt gezien worden als een absolute primeur voor de Voorburgse dames Lies Buskens (links) en Henny Lamb, eega’s van de architect in ruste Cees Buskens (78) en oud-juwelier Hans Lamb (82). De vriendinnen waren gisteravond bij hoge uitzondering aanwezig bij de 167ste diés-viering van de Haagse Heren Sociëteit De Vereeniging. Niet eerder werden vrouwen in de lange geschiedenis bij zo’n jaarviering hartelijk toegelaten in dit bij uitstek mannenbolwerk, waar overigens meer Voorburgers lid van zijn voor o.a. het wekelijkse diner, een kaartje leggen of het hanteren van de biljartkeu. Het kan slechter.

Maar de reden van de ruimhartige bestuurs-coulance voor Lies en Henny was dat hun echtgenoten 50 jaar geleden toetraden tot deze sociëteit en een stevig deel van hun recreatieve leven daar doorbrachten. Ieder een halve eeuw lid, een tweede primeur! Na ampele overweging streek het bestuur dan ook de hand soepel over het hart om de dames toe te laten. En zo reed gistermiddag een kanjer van een Limo voor in de Franse Kerkstraat om hen op te halen. Voor dit Hollywood-achtige slagschip was het daar moeizaam manoeuvreren. ‘Enkele fietsers protesteerden wel’, zei secretaris en mede-organisator Alois Arkesteyn. In de Haagse Kazernestraat werden de jubilarissen met applaus opgewacht door in smoking gehulde mede-broeders voor wie 50 jaar lidmaatschap vermoedelijk niet eenvoudig te evenaren zal zijn.

Eenmaal binnen wachtte de echtparen een en al hulde onder leiding van voorzitter Aad Meuldijk. Natuurlijk mooie toespraken met memorabele voorvallen, fraaie verdiensten voor de sociëteit, een gouden speld, bloemen en de prettige mededeling dat Buskens en Lamb voortaan vrijgesteld zijn van de jaarlijkse contributie. Dit alles werd nauwlettend gadegeslagen door mede-Voorburger Menzo Willems (links) die namens het Stan Huygens Journaal van De Telegraaf was uitgerukt. Zie deze krant van morgenochtend. Oud-bankier en huisvriend Peter Robijns, eveneens Voorburger, noemde zijn vrienden ‘gouden iconen van Voorburgse grond, sieraden voor de sociëteit’. Met samen 100 jaar trouw lidmaatschap waren dat treffende woorden.