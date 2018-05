‘Brug op slaat mij niet, brug af jaagt mij niet’

3 mei – Eind deze maand stopt de unieke tentoonstelling in Museum Swaensteijn over het kunstzinnige leven van de gezusters Adriana en Johanna Bleulandt van Oordt. Zij woonden in Huis Middendorp hier links achter de Kerkbrug. Vanuit deze stadsvilla zagen zij eind 19e eeuw vaak met welke moeite paarden de brug op en afreden met hun vracht en niet altijd zachtzinnige berijders. De brug was in die tijd veel steiler dan nu. Door hun belangstelling en liefde voor dieren maakte Adriana deze tekening, onderdeel van de expositie.