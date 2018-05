4 mei – Het is een dag van stilte en herdenking met vanmiddag en vanavond samengepakt in twee minuten, zoals in Park Sijtwende waar het Oorlogsmonument staat. Op de granieten zuil staan de namen van Voorburgse en Leidschendamse slachtoffers door het oorlogsgeweld in Nederland en Nederlands-IndiĆ«. Naam voor naam, voor altijd gebeiteld, om juist vandaag even heel stil van te worden, in je eentje of samen met anderen. Lang leve de vrede en vrijheid.