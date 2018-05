6 mei – In de Oranjelust was het gisteren een en al feest van vermakelijke spelen en spelletjes. De iets grotere kinderen vertoonden hun gymnastische kunsten op een muzikaal podium. Voor veel kleine kijkers werden zij (zo te zien) de heldinnen van Bevrijdingsdag. Ap de Heus was er met zijn camera bij en amuseerde zich niet minder op dit jaarlijkse kinderfestijn.

