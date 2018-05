Voorzitter ‘Nieuwe Museum Swaensteyn’ is er al

7 mei – Stichting Museum Swaensteyn heeft een nieuwe voorzitter. Het is Rik van Koetsveld die de vorige maand teruggetreden Wang Choy is opgevolgd. Van Koetsveld was eerder adjunct-directeur bij het Museum voor Volkenkunde, het Mauritshuis en het Van Goghmuseum. Hij is nu voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationaal Glasmuseum in Leerdam en voert hij coachingsgesprekken in de museale sector. Sinds 2016 is hij bestuurslid van Museum Swaensteyn en was hij betrokken bij het opstellen van de toekomstvisie van het museum.

Van Koetsveld: ‘In Voorburg vind je de geschiedenis en cultuur haast op elke straathoek, de verhalen liggen letterlijk voor het oprapen. Een voorbeeld daarvan is het project Romeinen aan de Vliet waarmee we Forum Hadriani beter zichtbaar gaan maken. De provincie en de gemeente maken het financieel mogelijk. Daardoor worden Voorburg en Leidschendam straks aantrekkelijke plekken voor de archeologisch geïnteresseerde toerist die de Romeinse Limes, de noordelijke Romeinse grens, bezoekt. Een nieuwe presentatie over de Romeinen, die deze zomer gereed zal zijn, geeft museum Swaensteyn opnieuw meer smoel’.

En dan staat voor hem uiteraard Huize Swaensteyn aan de Herenstraat hoog op de agenda. Een gebouw (1632) met tal van mogelijkheden en kansen maar waarover Voorburgse bestuurders hun ei moeilijk kwijt kunnen. Daar denken Van Koetsveld en de zijnen anders over. Als dat pand kan worden omgevormd tot een museaal complex waar zowel Museum Swaensteyn als Huygens’ Hofwijck in opgaan dan gloort een ‘spannend project’. Niet alleen grotere tentoonstellingen worden mogelijk maar de hartgrondige ambitie om de vleugels verder uit te slaan krijgt inhoud. Men staat te trappelen om met dit project als het ‘Nieuwe Museum Swaensteyn’ aan de slag te gaan. Bijgaande schetsen spreken voor zich.