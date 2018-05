Drukke maand voor dijkgraaf / stadsgenoot Buma

8 mei – Je moet het je maar herinneren dat op 9 mei 2001 veel Voorburgers ter stembus gingen om zich uit te spreken over de fusie met Leidschendam. Morgen alweer 17 jaar geleden dus. De gemeente, met de toenmalige burgemeester Michiel van Haersma Buma voorop, liet niets na om de inwoners daartoe op te roepen. Voorburg Insite deed daar verslag van en kwam zo ook de burgemeester tegen in vol herauten-tenue met bijbehorend trompetgeschal. Deze niet eerder gepubliceerde foto’s willen we u met terugwerkende kracht niet onthouden. Een heraut was ooit de kleurrijke afroeper van boodschappen namens zijn vorst. Van Haersma Buma, nog steeds mede-Voorburger en wonend langs de Vliet, nam die rol in elk geval serieus en stijlvol op.



Deze maand laat de hoge ambtsdrager wederom van zich horen. Na elf jaar neemt hij op 1 juni afscheid als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland, een functie die prettig op zijn pad kwam na het burgemeesterschap te Voorburg. Het wordt een heel drukke maand voor Buma met het afscheid nemen van medewerkers, vrienden, kennissen en VVD-partijgenoten. Een feestmaand die aanvankelijk begroot was op 50.000 euro. Is dat niet een beetje teveel van het goede, vroegen velen zich af. Kan dat niet een tikje minder? Landelijk stak hierover een storm van kritiek op, waarna de afscheidskosten nog eens door het ‘feestcomit√© van uitgeleide’ tegen het licht werden gehouden en uiteindelijk ‘versoberd’.¬†