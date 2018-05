Hoogstandje op 32 meter diepte onder PM-laan

10 mei – Toen bewoners van de Prinses Mariannelaan (zie locatiefoto) vannacht in diepe slaap waren voltrok zich op andere nabije diepte (ongeveer 32 meter) in alle rust een technisch hoogstandje. Dankzij Voorburg-Westbewoner en correspondent Willem Hasekamp weten we dat de tunnelboor van de Rotterdamsebaan vannacht de eerste ondergrondse 1000 meter lengte bereikte. Het werk gaat inmiddels verder en de boor is nu onder de Prinses Mariannelaan door. Ter hoogte van het park Arentsburgh was de diepte exact 33 meter. Vanaf dit punt gaat de boor weer langzaam omhoog. Mocht u ge├»nteresseerd zijn hoe het verder gaat met de tunnelboor ga dan naar www.waarisdeboor.nl.