11 mei – Van een boomstam planken maken. Hoe dat is zijn werk gaat is morgen (zaterdag 12 mei) te zien bij Houtzaagmolen De Salamander aan de Vliet. Ook het maken van een midwinterhoorn is onderdeel van het programma. Daarnaast worden daarrondleidingen gegeven op deze Nationale Molendag. Ook molen De Vlieger in Essesteyn doet mee aan deze feestelijke dag in molenland.