‘Stop de achterbuurt taferelen met afval’

12 mei – Er gaat geen dag voorbij of Ap de Heus maakt foto’s van afval op straat met Voorburg-Noord aan de discutabele leiding en de Van Geusaustraat e.o. bovenaan. Ap heeft in de afgelopen jaren circa 1000 foto’s van rotzooi langs de weg gemaakt. Handhavingsteams ten spijt het dumpen van allerhande rommel houdt net op. Dat gaat alleen maar erger worden als binnenkort het afvalstation aan de Nieuwe Havenstraat dicht gaat. De Heus zegt dat het college heeft beloofd het afvalprobleem binnen twee maanden op te lossen maar ‘die termijn is al verstreken en het blijft op veel plaatsen een rotzooi’, zegt hij.

Intussen komt nu ook Mary Oosterveer in het geweer met een oproep aan medeburgers om te stoppen met overal achterlaten afval. ‘Avalex is overgestapt van 1 x per week ophalen naar 1 x per 14 dagen. Dat is een slechte zaak en het College laat dit toe. Niet iedereen heeft een plek om restafval te bewaren totdat het wordt opgehaald. In de keuken in diverse bakken bewaren is ook geen optie. Veel gedumpt afval is bestemd voor grof vuil. Dat komt Avalex op afroep ophalen en is dit geen excuus voor de bewoners om dit dan elke keer bij het restafval te dumpen. De aanblik van onze gemeente doet mij denken aan verre landen waar iedereen alles op de straat dumpt. Dus beste medeburgers: even Avalex bellen als u grof vuil kwijt wil dan bespaart u uw medeburgers voor achterbuurttaferelen! Voor het weer 1 x per week ophalen is een taak weggelegd voor het College’.