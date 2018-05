Droomstart seizoen voor cricketers VCC

13 mei – Het cricketseizoen is nauwelijks begonnen of Voorburg Cricket Club (VCC) kan spreken van een droomstart. Na drie overwinningen gaat VCC aan kop van de hoofdklasse. In de wedstrijd tegen Punjab maakte nieuwkomer Matthew Smit maar liefst 185 runs – bijna een clubrecord. Ook captain Tom de Grooth had de smaak te pakken met 102 runs. Bij het cricket is het behalen van 100 runs (century) een hele prestatie met staand applaus als eerbetoon. Iemand die met 185 runs in de boeken komt, zoals de Zuid-Afrikaanse Smit, kon dit weekeinde rekenen op een ovationeel applaus. Smit kan niet meer stuk. VCC liet Punjab niet verder komen dan 73 runs. Een overwinning met 256 runs verschil derhalve. Veelbelovend voor de komende maanden op weg – misschien wel – naar de topklasse.