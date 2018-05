Coalitie of niet? PvdA gaat bij zichzelf te rade

14 mei – Wordt het een Pinkster-akkoord in de Voorburgse politiek of gaat het onderhandelen tussen winnaar VVD, het CDA, de PvdA en ChristenUnie/SGP meer tijd kosten om er met z’n vieren proberen uit te komen? Met name van de PvdA wordt gevraagd een flinke veer te laten om deel uit te gaan maken van een nieuwe centrumrechtse coalitie. Meer water in de wijn dus, maar de PvdA heeft er grote moeite mee om teveel cadeau te doen van haar principes, zo beluisteren wij. ‘Maar wat is het je waard om toch mee te kunnen doen’, ligt als een offer op tafel.

Naar verluidt komt vanavond een groep PvdA’ers bijeen om de moeilijke situatie te bespreken, zowel van tevredenen als ontevredenen over de gang van zaken aan de onderhandelingstafel. Het is o.a. de welzijnsagenda die zwaar weegt. En dan ook nog de verdeling van het aantal wethouderszetels. Nee, de dames en heren zijn er nog niet uit als het om een stabiele coalitie gaat, zoals de VVD informateur zich voorstelde. Met 18 raadszetels voor en 17 tegen zal het altijd kiele kiele blijven. Of moeten we als burgersĀ gaan denken aan een coalitie met bredere volksvertegenwoordiging? Wordt vervolgd.