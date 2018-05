D66 hekelt beschuldiging PvdA in open brief

19 mei – D66 beschuldigt de oud-coalitiegenoot PvdA openlijk van het verspreiden van ‘onterechte en onjuiste suggestieve opmerkingen’ over de opstelling van D66 onderhandelaars. Die opstelling zou voor de PvdA reden geweest zijn om te kiezen voor een centrumrechtse coalitie met VVD, CDA en SGP. Deze ommezwaai wordt nogal opmerkelijk genoemd want kort na de verkiezingsuitslag spraken onderhandelaars van coalitiegenoten Gemeentebelangen, D66, GroenLinks en PvdA af samen door te willen gaan gezien de uitkomst van de verkiezingen. Bij het maken van deze afspraak waren de PvdA’ers Nadine Stemerdink en Jochem Streefkerk aanwezig.

D66 voelt zich behoorlijk gepakt door de PvdA en slaat terug met een open brief aan zowel het bestuur als de leden van de PvdA. ‘Tussen partijen is zo’n brief ongebruikelijk maar heel soms hoogst noodzakelijk zoals nu’, zeggen D66-fractievoorzitter Lia de Ridder en raadslid Jacco van Maldegem. ‘Het is heel vervelend dat de PvdA niet haar eigen keuze verdedigt met een inhoudelijke onderbouwing maar met de vinger wijst naar anderen’. En in de richting van PvdA-leden: ‘die moeten op basis van inhoudelijke argumenten kunnen kiezen om al dan niet deel te nemen aan een christelijk conservatief bestuur van onze gemeente’. De integrale brief staat op de D66 website.

Ook Gemeentebelangen en GroenLinks zijn ‘verbijsterd over de opstelling van de PvdA alsof er weinig andere keus was dan aan te schuiven bij VVD, CDA en SGP’. Raadslid Bianca Bremer (Gemeentebelangen): ‘Niets is minder waar. De PvdA probeert de gemaakte stap naar de eigen achterban te rechtvaardigen met onwaarheden. We staan nog altijd open voor samenwerking met de PvdA. Daar zit geen breekpunt tussen’. Jeroen van Rossem (GroenLinks): ‘Er worden ons woorden in de mond gelegd en eisen toegedicht die de waarheid geweld aandoen. De keuze om van centrumlinks naar centrumrechts te gaan is er toch echt een van de PvdA’.