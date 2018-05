Zwangere vrouw ten val op slecht fietspad

21 mei – Door los liggende tegels is op het fietspad van de Laan van Nieuw Oosteinde is een inwoonster van Zoetermeer met haar scooter ten val gekomen. De zes maanden zwangere vrouw was op verjaardagsbezoek in Voorburg. Zij is voor onderzoek per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette het gedeelte met de losse tegels met pionnen af. Wijkbewoner Ap de Heus maakte foto’s van het ongeluk en van het ook hier slecht onderhouden fietspad.

‘De politie spreekt er schande van’, zegt hij. ‘Een van de agenten zei dat er deze week al 2 meldingen waren van mensen die gevallen zijn door los liggende tegels op het fietspad. Omdat ik veel fiets zie ik inderdaad veel tegels los liggen. Ze worden soms met een beetje zand weer recht gelegd maar een maand later is het weer prijs. De Gemeente is verantwoordelijk voor de inspectie en onderhoud van fietspaden maar daar moet veel meer werk van gemaakt worden’.