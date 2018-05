Werk kunstenaars met humor en ironie

23 mei – Een nieuwe tentoonstelling bij ArtiBrak, die de deur wagenwijd open zet voor vier Voorburgse kunstenaars die allen humor als verbindend element laten zien. Beeldhouwer Frans Kokshoorn, bekend van zijn bronzen beelden, laat ditmaal houten beelden zien in een combinatie van hout, glas en brons. Zijn onderwerpen zijn de mens, huizen en steden, met humor als belangrijke factor in het werk. Het werk van tekenaar Frits Frietman wordt gerekend tot het Haags Neo Symbolisme. Het is figuratief, maar deformaties en vervreemding spelen een voorname rol. Sommige voorstellingen lijken verontrustend of zelfs bedreigend, maar in de tekeningen van Frietman voeren humor en ironie de boventoon.

Wasgoed in Venetië, Zeppelins in aanbouw, Gevleugelden en vlinders: zomaar een paar thema’s die Jaap Paauwe bezig hebben gehouden de afgelopen twee jaar. Genietend van de zichtbare wereld, is hij tekenend en schilderend onderweg. Zijn werk verbeeldt de verwondering van een plaatjesmaker: kijk maar! Het werk van Tina van Krogten lijkt op een muurschildering, met snel neergezette lijnen en een enkel kleuraccent. Op een ondergrond van gips en gesso werkt zij vrijwel altijd met potlood en tekent zij meestal in één lijn de figuren, die vaak vreemd en humoristisch zijn. Haar liefde voor katten komt vaak als onderwerp terug in haar werk.

De tentoonstelling wordt zaterdag, 26 mei om 15.15 uur officieel geopend door Anneloes Blok, voorzitter wijkvereniging Oud Voorburg.

Tentoonstelling van 23 mei tot en met 17 juni 2018.

Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44, 2271 CH Voorburg – www.artibrak.nl

Openingstijden: woe t/m zon 13 – 17 uur, zat. 12 – 16 uur.