26 mei – ‘Loop mee en sta stil’. Dat deden circa 500 mensen die zich hadden zich aangemeld voor de Samenloop voor Hoop met een start en finish in park Vreugd en Rust. Al lopend stil staan bij de ziekte die zich in allerlei vormen aandient en waarvoor KWF kankerbestrijding zich sterk maakt. Op shirts van veel deelnemers stond de tekst Beleven Meeleven Doorleven. Die hoop mag niet verloren gaan. (Foto Ap de Heus).

