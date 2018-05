Coalitie-akkoord wordt ‘Samen aan zet’

28 mei – Het akkoord van de nieuwe coalitie (VVD – CDA – PvdA – CU/SGP) – samen met dank aan de ‘overgelopen’ PvdA net goed voor 18 van de 35 raadzetels – wordt vrijdag in hoofdlijnen gepresenteerd. Ook de namen van de wethouders en bijbehorende portefeuilles worden bekend gemaakt. Plaats van handeling is Hofwijck. De oppositie (GBLV – D66 – GrLinks) heeft 17 raadzetels en is klaar om los te branden want het zit de drie partijen pijnlijk dwars hoe de nieuwe coalitie vorm kreeg. Een onderwerp dat vermoedelijk nog lang zal naijlen. Het akkoord gaat ‘Samen aan zet’ heten. De diepere betekenis ervan laat zich hier nog duiden.

Heel origineel is die titel overigens niet. Veel gemeenten gingen reeds voor met ‘Samen aan zet’. Zo zegt het CDA Hellendoorn: ‘In het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ is door de partijen aangegeven welke thema’s hen voor de komende vier jaar na aan het hart liggen. Het is een document op hoofdlijnen, zonder invulling van details, omdat de coalitie beseft dat inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, kerken, buurten en dorpen heel goed zelf weten wat ze willen.