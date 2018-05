Eerherstel begraafplaats plan jubilerend ‘Mooi Voorburg’

29 mei – Aan de Parkweg tussen de Einddorpstraat en de bocht ter hoogte van de Wielemakersslop, ligt sinds 1875 de Algemene Begraafplaats. Het is inmiddels een Rijksmonument en zo midden in Voorburg van historische betekenis. Dankzij het voorlaatste gemeentebestuur kreeg de begraafplaats een grote opknapbeurt waaronder ook het gebouw als toegangspoort naar de dodenakker.

Veel verder terug in de tijd was de begraafplaats omgeven door een hekwerk onderbroken door gemetselde pilasters. Dat hekwerk verdween toen de Parkweg zo’n 70 jaar geleden verbreed werd en ruimte werd gegeven aan een breed voetpad. Het hekwerk is echter nooit terug geplaatst, tot 2013 toen een eerste deel van de omheining opnieuw werd gebouwd. Daar wordt nu verdere invulling aan gegeven door een initiatief van ‘Mooi Voorburg’ die in 2019 zestig jaar (!) bestaat. Dat belooft een markante verjaardag te worden zeker met het inmiddels in gang gezette plan om het aanzien van de begraafplaats in alle ere te herstellen.

Niet alleen met het doortrekken van het hekwerk tot aan de Einddorpstraat maar ook door het aanlichten van het poortgebouw dat dan ook in de donkere uren fraai tot zijn recht komt.Het realiseren van het plan kost circa 90.000 euro, waarvan de helft door de gemeente en ‘Mooi Voorburg’ wordt bekostigd. Het resterende bedrag wil de stichting bijeen brengen door particuliere crowdfunding en sponsoring. Het bestuur roept inwoners op de fondsenwerving met een donatie te ondersteunen en daarmee het jubileumproject mede mogelijk te maken. Een mooi initiatief op een goed moment. Zie voor meer info de website mooivoorburg.nl.