Zomerfestival kondigt zich reeds aan

31 mei – Het duurt nog even maar de organisatie kondigt reeds de 19e editie aan van het zomerfestival waarmee tevens het culturele seizoen geopend wordt. Het festival vindt plaats op zaterdag 25 augustus in winkelcentrum de Julianabaan. Alle Voorburgse en Leidschendamse culturele, creatieve en sportverenigingen worden uitgenodigd om zich dan te presenteren op een grote informatiemarkt. Ook kan men zich opgeven voor kunstzinnige en muzikale optredens. Voor verenigingen is dit de kans op nieuwe leden, terwijl de festivalgangers kunnen ontdekken hoeveel onze gemeente te bieden heeft op cultureel- en sportief terrein.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink