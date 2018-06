Kandidaat-wethouders en hun portefeuilles

1 juni – Tijdens de raadsvergadering van 5 juni draagt de nieuwe coalitie vier wethouders voor in het college van B&W. De kandidaten zijn v.l.n.r. op de foto van Buro JP: Astrid van Eekelen (VVD), Jan-Willem Rouwendal (CU-SGP), Juliette Bouw (CDA) en Nadine Stemerdink (PvdA) . Vanochtend werden in de tuin van Hofwijck ook hun taken bekend gemaakt. De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

