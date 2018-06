De laatste tegel in dit deel Mgr Van Steelaan

4 juni – ‘Zo, deze klus is ook weer geklaard’. De stratenmaker had nog precies een tegel te gaan op het voetpad in dit deel van de Mgr Van Steelaan om het werk als opgeleverd te beschouwen. Bewoners aan deze kant van de laan zijn er blij mee want het werk leek niet op te houden. Maanden lang ging het stapsgewijs. Eerst de bomenkap, gevolgd door rioolvernieuwing, een nieuw trottoir, een flitsend fietspad, aangepaste parkeerplaatsen en nieuwe bomen in nog aan te kleden perkjes. Nu nog de hele overkant waar vergelijkbaar werk is begonnen. Niet alleen de bewoners vinden het geleverd werk mooi maar zeker ook de gebruikers van het fietspad. Strak asfalt in plaats van tegels die nogal eens losraken en een gevaar opleveren, zo bleek vorige week nog eens op de Laan van Nieuw Oosteinde waar een vrouw met haar scooter ten val kwam.