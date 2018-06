‘Groei en bloei Voorburg dankzij gemeentegids’

5 juni – ‘Voorburg kennen is Voorburg liefhebben’, schreef de vooroorlogse burgemeester jonkheer Carel Willem Stern in zijn voorwoord bij het uitkomen van de eerste ‘Gids voor Voorburg’ in 1938. Je hoeft niet meteen historicus te zijn om met belangstelling in die licht vergeelde gids te bladeren en te zien hoe het Voorburg van 80 jaar geleden onder de aandacht gebracht werd. De komende tijd laat Voorburg Insite u meebladeren in deze gids die volgens de oud-burgemeester ‘mag bijdragen tot de bevordering van de groei en bloei van onze gemeente’. Jonkheer Stern was burgemeester van 1917 tot 1939 en daarmee de langst zittende eerste burger ooit.