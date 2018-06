Spannend ‘prokkelen’ tussen de ambtenaren

7 juni – Janco, Jozef, Mark en Peter, inwoners van deze gemeente met een verstandelijke beperking, gaan vandaag niet naar de sociale werkplaats om rijwielen te repareren maar aan de slag bij de gemeente. Ze lopen een dagje stage en hebben een ‘prikkelende ontmoeting (een prokkel) met medewerkers van de gemeente’.

Mark en Peter lopen mee bij het Document Productie Centrum. Daar krijgen ze een kijkje in de keuken van het vormgeven van gemeentelijke folders, het drukken en kopiëren van brieven en het scannen van rapporten. Mark: “Het is een spannende dag, maar wel erg leuk om iets nieuws te leren en nieuwe mensen te ontmoeten.”

Janco en Jozef lopen mee in het bedrijfsrestaurant. Het restaurant is gezond, groen en sociaal. Dat betekent dat er vooral gezond eten wordt klaargemaakt en verkocht, dat er veel wordt gewerkt met lokale producten en dat er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Janco en Jozef smeren vandaag de broodjes gezond en helpen in de keuken. Een dagje tussen de ambtenaren. Dat is nog eens prokkelen.