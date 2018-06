8 juni – Ondernemers in de Kerkstraat hebben het heft in eigen hand genomen door brommers te weren. Op een bord midden op straat maken zij duidelijk dat het hier een promenade betreft en geen knetter-circuit. De bezoekers van horecabedrijven kunnen er alleen maar blij mee zijn want zo kun je buiten een drankje en hapje doen zonder de herrie die brommers weten te produceren. En dan ook nog eens in een voetgangersgebied.