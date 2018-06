Eerste eucharistieviering van kapelaan Daan Huntjens

10 juni – Na zijn priesterwijding vorige week in de Laurentius Kathedraal Rotterdam heeft kapelaan Daan Huntjens (30) vandaag zijn eerste H. Mis opgedragen in een volle Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. Na afloop van de viering met drie andere celebranten maakten honderden parochianen van de gelegenheid gebruik om Huntjens te feliciteren. Zijn werkterrein strekt zich uit over de Bonifaciuskerk in Rijswijk, de Sint Martinuskerk in Voorburg en de P&P in Leidschendam.

De nieuwe priester in deze Vlietstreek is Hagenaar van geboorte. Zijn belangstelling voor het priesterschap voerde hem op jeugdige leeftijd naar het Voorburgse Opleidingscentrum Vronesteyn waar Huntjens door rector (en huidige pastoor) Wim Bakker werd voorbereid op de studie in het groot-seminarie Vogelenzang waarna hij in 2013-2016 zijn theologiestudie vervolgde in Duitsland.