Kentekenregistratie nieuw wapen historisch centrum

11 juni – Er komt cameraregistratie in het beschermde dorpsgezicht. Van automobilisten die daar zonder ontheffing rijden wordt het kenteken vastgelegd waarna een bekeuring volgt. Met de camerahandhaving wordt ook de overlast van brom- en snorfietsers in het gebied (Huygenskwartier) aangepakt. Door de kentekens van auto’s en gemotoriseerde tweewielers digitaal te registreren kunnen de pollers aan het begin van het winkelgebied verdwijnen. ‘Handhaving door middel van camera’s is nodig voor het behoud van de leefbaarheid en het verder optimaliseren van het verblijfsklimaat in het gebied’, zegt de gemeente. De toegestane tijd voor het laden en lossen (07.00 – 11.00 uur) blijft van kracht. De kentekenregistratie begint in het laatste kwartaal van dit jaar. Op 25 juni vindt een inloopavond plaats waarin bewoners en winkeliers verder worden ge├»nformeerd over het cameratoezicht.