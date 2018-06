Zorgen rond bemaling grondwater Leidsenhage

12 juni – Bij de bouwer van het nieuwe Leidsenhage (Mall of the Netherlands) bestaan zorgen over gevolgen van lekkages in de bouwput door onverwachte zwakte van de waterremmende kleilaag op circa 10 meter diepte. ‘Daarom moet van onder deze kleilaag extra grondwater worden weggepompt’, zegt projectdirecteur Teun Koek van Unibail Rodamco. ‘De opwaartse druk van het grondwater wordt dan verminderd en de lekkages stoppen. Dat gebeurt door extra aangelegde leidingen (zie foto) waardoor het weggepompte water op een diepte van 25 tot 40 meter terugvloeit in zogenaamde retourvelden’.

Volgens Koek heeft deze vorm van bemaling geen invloed op de grondwaterstand in de omgeving. Niettemin wordt vanwege mogelijke zorgen over effecten op woningen in de omgeving het grondwaterpeil gevolgd via twee peilbuizen alsmede de huidige stand van woningen. Deze week wordt begonnen met het testen van de bemaling. Daarna vindt het daadwerkelijke pompen plaats, iets dat zeker een half jaar gaat duren. Morgenavond vindt voor omwonenden een inloopbijeenkomst plaats. Gemeente en het Hoogheemraadschap zijn betrokken bij deze onvoorziene ontwikkelingen.