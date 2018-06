Zomers ‘aanvalsplan’ met gemeentelijke gieter

13 juni – Bij vorst wordt er gepekeld en bij droogte gesproeid. Het lijkt zo vanzelfsprekend maar in beide gevallen beschikt Wijkbeheer over een per seizoen bedacht ‘aanvalsplan’. Nu het zomerse weer ons goed gezind is en regen achterwege blijft staat watertanken op het programma om de gemeentelijke gieters hun werk te laten doen. Zo wordt met name jonge aanplant een handje geholpen en blijft al het groen fris en fruitig om te zien.